Der bereits abgesagte Adventsmarkt im Norden von Bad Langensalza wird durch einen Lampionumzug ersetzt. Wie Organisator Tobias Benich MDR THÜRINGEN sagte, startet der Umzug am 3. Dezember an der Therme und verläuft durch das Wohngebiet. Der Stadtspielmannszug wird Kinder und Erwachsene musikalisch begleiten. Es gilt 2G-Regel und Maskenpflicht. Am Ziel an der Sonnenhofschule gibt es Punsch und Glühwein.

Ursprünglich war an dem Tag der Adventsmarkt geplant, der wegen der Corona-Regeln nicht stattfinden darf. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Karina Hessland