Auf dem Neumarkt, in der Innenstadt und rund um das Rathaus findet vom 5. bis 8. Dezember 2024 der Weihnachtsmarkt in Bad Langensalza statt. In der Innenstadt können Besucherinnen und Besucher an Ständen Leckereien genießen und Handwerkskunst erwerben.