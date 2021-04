Endlich weiches Wasser für 40 Orte rund um Bad Langensalza. Das bedeutet: weniger Kalk-Ablagerungen in Hauswasserleitungen, Kaffee- und Waschmaschinen. Das Trinkwasser aus der Region hat derzeit 38 Härtegrade; beim Ohra-Fernwasser sind es nur vier.

Damit der Zeitplan eingehalten werden kann, wird gleichzeitig an zwei Abschnitten gebuddelt. Nach Angaben des Verbandswerks Bad Langensalza werden dabei zwölf Millionen Euro investiert. Fünf Bauwerke werden neu errichtet; an zwölf Stellen sind Straßen und Gewässer betroffen. Außerdem muss die neue Trasse die Bahnstrecke zwischen Gotha und Leinefelde queren. Hinzu kommen weitere Querungen von Straßen und Gewässern. Insgesamt werden über 150.000 Kubikmeter Erde bewegt und zwischengelagert.

Seit acht Jahren arbeitet die Thüringer Fernwasserversorgung an dem Ziel, das Versorgungsgebiet des Verbandswasserwerks Bad Langensalza mit weichem Wasser zu versorgen. Von Tröchtelborn im Kreis Gotha bis zum Ascharaer Kreuz wird die neue Trasse verlegt. "Wir haben einen anspruchsvollen Zeitplan", sagt Projektingenieur Jörg Baumgärtel von der Thüringer Fernwasserversorgung.

Am Mittwoch sind hier die ersten Kubikmeter Erde geschoben worden. Die Arbeiten am zweiten Trassenabschnitt zwischen Pfullendorf und dem Ascharaer Kreuz sollen am Freitag beginnen; bei dem Teil arbeitet eine Bietergemeinschaft aus Nürnberg mit einer Rohrbau-Firma aus Kronach zusammen.