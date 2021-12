Aktuell sind die Thermen in Thüringen wegen verschärfter Corona-Regeln geschlossen - doch das hielt einen 36 Jahre alten Mann in Bad Langensalza offenbar nicht von einem Besuch ab: Am Donnerstagmorgen erwischte ihn ein Mitarbeiter der Friederiken-Therme auf frischer Tat. Der Eindringling habe sich gegen 7 Uhr in dem Schwimmbad aufgehalten, teilte die Polizei mit.