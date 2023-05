Der Awo-Kindergarten bleibt in dieser Woche geschlossen. Dauern die Reparaturen an, sollen kommende Woche andere Einrichtungen die Kinder aufnehmen.

Nach einem Elektrobrand in einem Awo-Kindergarten in Bad Langensalza bleibt die Einrichtung in dieser Woche geschlossen. Wie Regionalgeschäftsführer Frank Albrecht sagte, werde derzeit nach einer Lösung für alle 80 Kinder gesucht. Am Freitag hatte es in der Elektroanlage des Awo-Kindergartens "Haus Kinderland" gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Mehrere freie Träger hätten am Dienstag Hilfe angeboten. Sie wollen Kinder übergangsweise in ihren Einrichtungen aufnehmen, darunter die Thepra, die Gemeinde Schönstedt und das Förderschulzentrum Bad Langensalza. Die Awo prüfe auch, ob in den drei anderen Einrichtungen der Awo Platz ist. In allen Fällen müsse die Behörde die Betreuung genehmigen. Zunächst hatte es am Dienstag geheißen, die meisten der 80 der Kinder sollten schon ab Mittwoch in Ausweichquartieren betreut werden.