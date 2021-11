Der Pfefferkuchenmarkt in Bad Langensalza findet in diesem Jahr nicht statt. Wie Bürgermeister Matthias Reinz am Donnerstagabend (18.11.) im Stadtrat informierte, soll es am ersten Advent aber einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Das Weihnachtskonzert im Kultur- und Kongresszentrum soll ebenso mit begrenzter Personenzahl stattfinden.

Bereits 2020 war der Pfefferkuchenmarkt in Bad Langensalza wegen Corona abgesagt worden. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Karina Hessland