Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises hat den Auftrag für die Außenanlagen an der Salza-Halle in Bad Langensalza vergeben. Der fast zwei Millionen schwere Auftrag geht an eine Firma aus Nordrhein-Westfalen. Die Anlagen sollen im kommenden Sommer fertig sein. Fast die Hälfte der Kosten wird vom Land gefördert.