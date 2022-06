Die Plattenbauschule, die in den 1970er Jahren gebaut wurde, soll bis Sommer 2023 saniert werden.

Die Plattenbauschule, die in den 1970er Jahren gebaut wurde, soll bis Sommer 2023 saniert werden.

Die Plattenbauschule, die in den 1970er Jahren gebaut wurde, soll bis Sommer 2023 saniert werden. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Bis dahin heißt es Improvisieren: Die neunten und zehnten Klassen lernen in der externen Aula fernab vom Baulärm, die anderen im Westflügel unter erschwerten Bedingungen. Dort ist auch das Lehrerzimmer. Die Schulleitung ist in die Mehrzweckhalle auf dem Schulgelände umgezogen. Die alte Turnhalle dient nicht nur als Sekretariat, sondern auch als Lager für Schulmöbel und ausgelagerte Unterrichtsmaterialien.

Besonders in den ersten Tagen gab es viel Lärm aus dem Ostflügel der Schule. Wände wurden herausgestemmt und abgerissen, Fenster und Türen demontiert. Der Geräuschpegel über längere Zeit sorgte auch für Kopfschmerzen.

Weil das Lehrerzimmer keinen Internetanschluss mehr hat, muss alles auf Stick abgespeichert und in der Mehrzweckhalle im Sekretariat ausgedruckt werden. Dort plant auch Petra Ströhl, die stellvertretende Schulleiterin, die Raumverteilung. Sie muss immer wieder die verschwundenen Klassenzimmer durch alternative Räume ersetzen.

Bis zu zehn Bauleute sind auf der Schulbaustelle beschäftigt. Inzwischen fangen die meisten Gewerke erst 13 Uhr, also nach Unterrichtsschluss, mit der Arbeit an. Dass sie auch am unterrichtsfreien Samstag arbeiten, freut Schulleiter Matthias Ziegler und auch Hausmeister Thomas Krapf. Ebenso dürfen Lkw nicht während der Pause den Schulhof queren. Darauf achten sie.