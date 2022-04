In Bad Tennstedt im Unstrut-Hainich-Kreis startet am Dienstag ein Bürgerbegehren für einen neuen Supermarkt. Konkret geht es um den Verkauf einer Teilfläche des alten Sportplatzes an den Markt-Investor. Dafür fand sich bei zwei Abstimmungen keine Mehrheit im Stadtrat.

Rathaus von Bad Tennstedt: Im Stadtrat fand sich bei zwei Abstimmungen keine Mehrheit für den Grundstücksverkauf an den Supermarktinvestor. Bildrechte: imago images/Werner Otto