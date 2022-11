Bonbons aus dem Glas, Getreide und Nüsse aus der Mühle sowie Gemüse aus der Kiste. Hell und gemütlich ist es im "nah pur". Eine große Verkaufstheke erinnert an Kinderjahre. Einige Regale stammen aus dem Eisenwaren-Laden, den es früher hier in der Herrenstraße 6 gab. Heute kann man auch mit EC-Karte bezahlen.

Am beliebtesten sind laut Mitgründerin Kerstin Jenzewski unverpackte Bio-Schokolade, frischer Schafs- und Ziegenkäse aus dem Wartburgkreis sowie Getreide zum Brotbacken. Trockenfrüchte, Nüsse, Mandeln, Nudeln und Reis gibt es ebenfalls lose.

Mehr als 1.000 Produkte werden in dem Laden größtenteils unverpackt angeboten, Stammkunden bringen Behälter und Dosen mit. Wer nichts dabei hat, bekommt Behälter kostenlos ausgeliehen. Weil es im Laden ein Café mit Tisch und Couch gibt, wird nicht nur eingekauft, sondern die Kunden kommen ins Gespräch - auch über Brotback-Rezepte, was wiederum den Getreideverkauf ankurbelt.

Der Trägerverein des Ladens hat 21 Mitglieder. Zehn von ihnen hatten vor drei Jahren mit dem Umbau eines Eisenwarenladens begonnen und mit einem Crowdfunding Geld gesammelt. Im November 2020 wurde der Laden eröffnet, mitten in der Pandemie.

Im Mai 2019 haben sich die Gründer erste Mal getroffen. Sie alle haben festgestellt, dass sie alle für Bioprodukte weite Wege fahren. Daraus stand die Idee eines Laden. Bis heute ist ein großer Teil unverpackt, Tendenz steigend. "Wir hatten diesen Traum von Anfang an und nie Zweifel, dass der Laden nicht gelingt", sagt Kerstin Jenzewski.

Zum Glück seien die Preis bei Bioprodukten nicht so enorm gestiegen, sagt Kerstin Jenzewski. Die Lehrerin im Ruhestand hatte schon immer "ein Lädchen" aufmachen wollen. Ihre ehemaligen Schüler erinnern sich genau an diese Worte, wenn sie zur ihr in den Laden kommen. Viele junge Leute kommen, aber auch Rentner und Familien, weil sie hier auch kleine Mengen erhalten.