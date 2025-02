Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bauernkrieg Teile für Mühlhäuser Dürer-Denkmal in Berlin gegossen

Hauptinhalt

13. Februar 2025, 11:37 Uhr

Ein neues Denkmal soll in Mühlhausen an den Bauernkrieg vor rund 500 Jahren erinnern. Den Entwurf dafür schuf einst der Maler Albrecht Dürer. Nun sind wichtige Teile für die Statue in Berlin gegossen worden.