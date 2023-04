Mary Ann Krebs ist seit September Auszubildende bei der Universalbau GmbH Mühlhausen. Die 18-Jährige möchte Baugeräteführerin werden, also Bagger, Walzen und Radlader fahren. Das ist ihr Traumberuf. Sie liebt "teure Maschinen unterm Po". Schon seit der sechsten Klasse hat sie Praktika gemacht und in den Ferien auf dem Bau gearbeitet, Vorbild ist ihr Vater mit seiner Baufirma.

In der Berufsschule in Walldorf, einem Ortsteil von Meiningen, lernt sie, die großen Baumaschinen zu fahren. Dort gibt es Simulatoren und wenige weibliche Auszubildende. Dass der Bau weiterhin eine Männerdomäne ist, das stört Mary Ann Krebs nicht. Sie kommt gut mit ihren Kollegen zurecht. "Ich bin in meiner Kolonne angekommen, sie haben mich gut aufgenommen", sagt die junge Frau. "Ich denke, die Jungs sind zufrieden."