Elia, Vincent und Nastasia vom Evangelischen Schulzentrum in Mühlhausen haben sich vor zwei Jahren ein ganz praktisches Thema für ihre Seminarfacharbeit gesucht: die Schulbibliothek. Sie lesen selbst gerne und wollten das Potenzial untersuchen.

Vincent (links) und Elia hatten sich zusammen mit Nastasia (nicht auf dem Foto) für die Öffnung der Schulbibliothek in Mühlhausen eingesetzt. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Außerdem wollten sie unbedingt erreichen, dass die Schulbibliothek wieder regelmäßig öffnet. Zwar hatte sich ein FSJ-ler sporadisch um die Bücherei bemüht; bis Anfang März 2023 war sie dann aber viele Monate am Stück geschlossen.

"Lesen hat abgenommen", stellten die Abiturienten bei der Recherche für die Seminarfacharbeit fest. "Weil das so ist, sind Bibliotheken wichtig", gibt Vincent eine zentrale Erkenntnis der Arbeit wieder. Wenn beispielsweise Eltern gar keine Bücher zu Hause im Regal haben, könnten Kinder hier welche lesen.

Auch die Lehrer in der Schule müssten die Kinder ermutigen, sich Bücher auszuleihen. Es sei wichtig, schon in der Grundschule - aber spätestens in der 5. Klasse - damit anzufangen.