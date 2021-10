Sicher läuft Richter Steffen Humenda durch die Flure des Justizzentrums Mühlhausen. In der Hand einen weißen Stock. Seit 25 Jahren ist er hier tätig, kennt jede Treppe und jede Tür. Nach dem Studium in Leipzig hat er bis Anfang 1990 als Justiziar in Sachsen-Anhalt gearbeitet. Nach einem Übergangsstudium kurz nach der Wende und einem Referendariat hat er sich als Richter in Thüringen beworben. Erblindet ist er seit dem 13. Lebensjahr.