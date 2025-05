Fünf Jahre später ist ein Gastraum mit je 20 Plätzen im Innen- und Außenbereich entstanden. Es gibt Fahrradständer, eine Waldschenke, eine funktionierende Bahnhofsuhr und eine Speisekarte. Am 9. Mai öffnet der Imbiss für alle, die auf den Rad, zu Fuß oder mit dem Auto in die Notterstraße 32 kommen. Eine E-Ladesäule ist geplant.

Auch wenn der Bahnhof in Bollstedt deutlich kleiner ist, sei zumindest Aufwand und Dauer mit der Großbaustelle "Stuttgart 21" zu vergleichen. Für die Radfahrer aus der Region ist ein neues Ziel und für durchreisende Radtouristen ein Haltepunkt dazugekommen. Der soll von Ostern bis Oktober geöffnet haben; immer freitags bis dienstags von 10 bis 21 Uhr.

Eine weitere Attraktion steht schon auf dem Bahnhofsgelände. Drei historische Eisenbahnwagen. Die sollen mehr als 100 Jahre alt sein und von Wien aus als "Orient-Express" in ganz Europa unterwegs gewesen sein.

Die drei Wagen standen zuletzt in Gera. Auf dem Schienenweg sind sie nach Ebeleben gekommen und von dort immer nachts mit einem Schwerlasttransport nach Bollstedt gebracht worden. Dass sie überhaupt in Thüringen bleiben hat etwas mit den gescheiterten Plänen des Vorbesitzers zu tun. Der wollte sie wohl nach Hamburg bringen, was aber nicht geklappt hat.