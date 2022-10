Am 18. Juli war in dem Ortsteil der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen ein Vierseitenhof und ein benachbartes Gebäude abgebrannt. 15 Menschen verloren ihr Zuhause - der Schaden ging in die Millionen. Mittlerweile ist auch der Neubau einer Tischlerei auf dem Gelände geplant und genehmigt.