Die Vergabe der Spenden nach dem Großbrand in Bothenheilingen im Unstrut-Hainich-Kreis steht nun auf sicheren rechtlichen Füßen. Bothenheilingen ist ein Ortsteil der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen. Deren Stadtrat hat am Montagabend die Verteilung der mehr als 200.000 Euro an die Geschädigten so bestätigt, wie es eine Kommission aus Bothenheilingen Anfang November festgelegt hatte.