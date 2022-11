In Bad Tennstedt im Unstrut-Hainich-Kreis ist eine 84 Jahre alte Frau bei einem Brand in ihrem Wohnhaus ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach das Feuer am Morgen aus bislang unbekannter Ursache aus. Einen 62 Jahre alten Hausbewohner hätten Feuerwehrleute aus dem Haus retten können. Er sei mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.