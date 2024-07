Noch erinnert eine große Freifläche im Ortskern von Bothenheilingen an einen der bisher größten Brände in Thüringen. Genau vor zwei Jahren kämpften rund 100 Feuerwehrleute mit den Flammen, nach einer Verpuffung in der ortsansässigen Tischlerei. Bei den Löscharbeiten wurde auch eine zweite Drehleiter eingesetzt. Als dann kein Wasser mehr kam, spitzte sich die Lage dramatisch zu.