Bis auf die Grundmauern brannten die Gebäude in Bothenheilingen nieder. Bildrechte: MDR/ Katja Bomeier

Die Gemeinde Bothenheilingen (Unstrut-Hainich-Kreis) plant nach dem Großbrand im Ortskern für Samstag eine Benefizveranstaltung für die Betroffenen des Feuers. Zudem soll bei der Veranstaltung den Hunderten Rettungskräften gedankt werden, die bei der Brandbekämpfung im Einsatz waren, wie Ortschaftsbürgermeister André Hettenhausen am Mittwoch der "Deutschen Presse-Agentur" sagte.

Bei dem Feuer am Montag vergangener Woche war ein Vierseitenhof mit einer Tischlerei, Wohnungen und einem Tanzsaal bis auf die Grundmauern niedergebrannt. 15 Menschen verloren ihr Zuhause. An weiteren Gebäuden richtete das Feuer schwere Schäden an.