In Bothenheilingen hatte es am Montag vor einer Woche zwei Brände gegeben. Ein Vierseitenhof war mit allen Gebäuden niedergebrannt. Durch eine Explosion wurde eine 150 Meter entfernte Scheune in Brand gesetzt. Auch das Wohnhaus des zweiten Hofes fing Flammen, konnte aber noch gelöscht werden. Bei den Bränden verloren insgesamt sechs Familien mit 15 Personen ihre Wohnung. Mehrere Menschen wurden bei dem Feuer verletzt. Unter anderem erlitten Feuerwehrleute wegen der großen Hitze einen Kollaps. Der Schaden geht in die Millionen.