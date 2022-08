Am Donnerstag beginnt am Flugplatz Obermehler das deutschlandweit bekannte Metalfestival Party.San. Die Organisatoren warnen angesichts des Brandes nahe des Festivalgeländes vor neuen Brandentwicklungen und mahnen, bei der Nutzung von Grills vorsichtig zu sein und Aschenbecher zu benutzen. "Nutzt alles was ihr an gesundem Menschenverstand aufbieten könnt", hieß es in einem Facebook-Post.