In Marolterode im Unstrut-Hainich-Kreis ist am Dienstagabend eine alte Lagerhalle abgebrannt. Weil die Halle mit Asbestplatten verkleidet war, wurde zunächst eine Warnmeldung ausgerufen, die aber später wieder zurückgezogen wurde. Das Feuer wurde gegen 21.20 Uhr entdeckt und war gegen 1 Uhr gelöscht. Die seit langem leerstehende Halle brannte völlig nieder. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Die Schadenshöhe ist noch unklar. In der Nacht entdeckte die Polizei in der Nähe des Brandortes auch einen nicht zugelassenen PKW, der in einem Graben gelandet war. Im Wagen fand die Polizei Altmetall; in der Nähe entdeckten die Beamten auch den 27-jährigen Fahrer. Ein Drogentest verlief positiv. Ob es einen Zusammenhang mit dem Brand gibt, wird noch ermittelt.