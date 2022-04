Mühlhausen 16-Jähriger steckt Kinderzimmer beim Rauchen in Brand

In Mühlhausen hat ein 16-Jähriger versehentlich sein Zimmer in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Feuer in einem Wohnhaus ein Sachschaden von 10.000 Euro. Der Jugendliche habe heimlich geraucht und dabei Kleidung angebrannt.

Ein rauchender Jugendlicher (Symbolfoto). Bildrechte: dpa