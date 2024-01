In der Kirche St. Walpurgis in Großengottern im Unstrut-Hainich-Kreis hat es am Dienstagabend gebrannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll das Feuer im Altarbereich ausgebrochen sein. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr seien vor Ort im Einsatz gewesen.