Die Halle wurde bereits seit Februar als Interimsstandort genutzt. Die große Halle befindet sich unweit des stark beschädigten Firmensitzes. Das Feuer Anfang Februar hatte einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe angerichtet.

Um schnell in gewohntem Umfang weitermachen zu können, brauchte die Firma weitere Räume. Das Mühlhäuser Traditionsunternehmen hat die ehemalige Vitesco-Halle als Zentrallager gekauft.

Bei dem Brand Anfang Februar war ein Schaden von rund zehn Millionen Euro entstanden. Fünf Menschen wurden verletzt. Das Feuer war in einer Lagerhalle für Kfz-Zubehör der Firma ausgebrochen und hatte sich schnell in der Halle ausgebreitet. Innerhalb von Minuten standen das Dach und die Hallentore in Flammen.