In dieser Woche haben an vier Orten in Thüringen fünf Autos gebrannt. So ging etwa in der Nacht zu Donnerstag am Moskauer Platz in Erfurt ein abgestellter Pkw in Flammen auf. Es entstand ein Schaden von 2.500 Euro, so die Polizei. Auch ein weiteres Auto sei durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt worden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandauslöser aus.