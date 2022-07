In Bothenheilingen hatte es am Montag zwei Brände gegeben. Ursprung des Feuers ist demnach die Tischlerei in dem Vierseitenhof mitten im Ort. Der Hof ist mit allen Gebäuden niedergebrannt. Durch eine Explosion flogen Funken oder brennende Teile durch die Luft und setzten eine 150 Meter entfernte Scheune in Brand. In diesem Gebäude explodierte dann ein Gasbehälter. Auch das Wohnhaus des zweiten Hofes fing Flammen, konnte aber noch gelöscht werden.