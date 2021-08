Offenbar müsse man kreativ breit aufgestellt sein, "um den Thüringer zum Impfen zu bringen". Die Idee mit der Bratwurst habe übrigens der Impfstellenmanager gehabt. "Er hat dann den Kontakt zum Landratsamt hergestellt." Das sei aber eine absolute Ausnahme gewesen. "Normalerweise kommen die Ideen von den Kommunen. Wir haben sie schon im Juni dazu aufgerufen, kreative Impfangebote zu machen."

Nächstes Bratwurstimpfen in Sonneberg Ende August

Manchmal geht das schief. Vergangenen Freitag beispielsweise haben sich einige Impfwillige umsonst auf den Weg nach Sonneberg gemacht. "Da scheint es eine falsche Aussage medialer Art, nicht von unserer Seite, gegeben zu haben. Es war nicht vorgesehen, dass an diesem Freitag nochmal eine Bratwurstimpfung stattfindet", erklärt KV-Pressesprecher Matthias Streit. Aber: "Am 27. August wird das in Sonneberg wieder angeboten, von sechs Uhr morgens bis zum Abend."

"Impfen ohne Termin" in Thüringen unterschiedlich angenommen

Am Samstag wurden 150 Menschen beim "Impfen ohne Termin" in Mühlhausen geimpft. In der Schmöllner Impfstelle waren es 295, hier kamen thüringenweit die meisten Impfwilligen. In Greiz ließen sich nur 26 Menschen impfen, in Nordhausen 41.

"Da wurde das Angebot nicht so wahrgenommen", sagt Matthias Streit. Man wisse nicht, warum. Aber insgesamt "sehen wir, dass das Impfen ohne Termin sehr gut angenommen wird bislang". 3.500 Menschen in ganz Thüringen haben sich am Aktionstag impfen lassen, 2.000 davon mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff, 1.500 mit Biontech.

Wir ziehen eine durchaus positive Bilanz. Matthias Streit von der Kassenärztlichen Vereinigung

Nächstes Impfen ohne Termin am 14. August