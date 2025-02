Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Bratwurstmuseum "Rostkultur" zieht in diesem Jahr von Erfurt nach Mühlhausen

06. Februar 2025, 17:40 Uhr

Die Grillsaison in Thüringen wird am 22. März eröffnet - offiziell zumindest. Nach über 20 Jahren wird die "Rostkultur" aber nicht auf dem Erfurter Domplatz gefeiert, sondern erstmals im Bratwurstmuseum in Mühlhausen.