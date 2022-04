Der Brezeltag beginnt um 6 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt bilden sich lange Schlangen vor den Bäckereien der Stadt. Wer wenig Zeit hat, bestellt vor. Dann geht es zumindest direkt am Verkaufstisch schneller. Brezeln aus Hefeteig mit Zimt, Zucker und Zuckerguss gehen am Gründonnerstag zu Tausenden über die Ladentische. Der Verkauf beginnt bereits am Tag davor. Gegessen werden dürfen die Brezeln aber erst am Gründonnerstag. Einige Bäcker bieten auch bunte Varianten, beispielsweise Brezeln gefüllt mit Pudding an.