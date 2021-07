"Kempowski.Täglich", "Leselust", "Leseratte Strecki", "Die jungen Poeten", Signierstunden, Autoren-Lesungen und Lesetheater. Trotz Lockdown gab es 2020 in oder mit der Mühlhäuser Buchhandlung Strecker 24 Veranstaltungen; plus 193 Lesungen des "Echolots" von Walter Kempowski mit fast 1.600 präsenten Zuhörern plus unzähligen Livestream-Gästen. Nach 2019 haben Heike und Christian Strecker in diesem Jahr zum zweiten Mal den Deutschen Buchhandlungspreis gewonnen; er wird seit sieben Jahren jährlich an unabhängige Buchhandlungen vergeben.