Mit dem Einzug der Pflanzen beginnt in Bad Langensalza die Buga-Saison. Am 23. April 2021 finden Palmen, Oliven, Zitronenbäume und Kamelien ihren Weg aus dem Winterquartier in die Straßen und Gassen der mittelalterlichen Stadt. 25 Kübel mit Duftgeranien verwandeln den Schlösschenpark in ein buntes Blumenmeer. 100 Laternen erhalten Blumenschalen. Hinzu kommen Ständer mit Pelargonien.