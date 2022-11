Was die Bundesregierung bei der Legalisierung plant - Cannabis und der Wirkstoff THC sollen künftig nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden.



- Der Verkauf soll in Fachgeschäften und vielleicht auch in Apotheken ermöglicht werden.



- Die Menge ist begrenzt und die Verkaufsstellen müssen staatlich "lizenziert" werden.



- Der Erwerb und Besitz von 20 bis 30 Gramm "Genusscannabis" zum Eigenkonsum sollen straffrei sein. Auf eine THC-Grenze soll verzichtet werden.



- Ein eingeschränkter Anbau wird erlaubt, sofern Kindern und Jugendlichen der Zugang verhindert wird.



- Laufende Ermittlungen sollen dann nicht mehr in strafbaren Handlungen enden.



- Ein Kauf soll erst ab 18 Jahren möglich sein. Es wird zudem geprüft, ob der Verkauf für Menschen unter 21 Jahren eingeschränkt wird.



- Bei einem Kauf soll neben einer Mehrwertsteuer auch eine "Cannabissteuer" anfallen.



- Cannabis-Produkte zum Rauchen und Inhalieren oder als Kapseln oder Tropfen sollen zum Verkauf zugelassen werden. Ob dies auch für sogenannte Edibles, also etwa Kekse oder Süßigkeiten mit Cannabis gilt, steht noch nicht fest.



- Präventions- und Aufklärungsprogramme sollen ausgebaut werden.



Quelle: Bundesgesundheitsministerium