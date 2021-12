Wenn du richtig Geld verdienen willst, musst du Hanf anbauen. Das sagten Bauernkollegen zu Landwirt Markus Meyer vor einigen Jahren. Meyer hat seinen Hof in Nordthüringen in der Goldenen Aue. Auf den Agrarmessen hatte sich längst rumgesprochen: Nutzhanf ist profitabel und anspruchslos. Meyer war begeistert. "Hanf wächst extrem schnell und sehr dicht. Dadurch kann unter den Pflanzen kein Unkraut entstehen. Man braucht keinerlei Herbizide oder Fungizide."

Der Landwirt verarbeitet die Pflanzen zu Hanfsamen, Hanfmehl oder Hanföl und verkauft sie direkt über den Hof. Sein Marketing-Spruch lautet "Higher mit Meyer". Das durchgestrichene Wort "Higher" ist ein augenzwinkernder Hinweis darauf, dass dem Nutzhanf der berauschende Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) fehlt. Regelmäßig kontrollierte der Staat seine Felder, ob der THC-Wert der Pflanzen auch unter 0,2 Prozent lag. Ein über 20 Jahre alter Richtwert für den sogenannten Nutzhanf. Landwirt Markus Meyer aus dem Kreis Nordhausen vermarktet seinen Nutzhanf zu Lebensmitteln. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Gras, Weed oder Marihuana sind dagegen beliebte Kosenamen für die hochpotenten und illegalen Blüten mit THC. Sie werden geraucht, verbacken oder zu Öl verarbeitet. Markus Meyer steht der Legalisierung von diesem THC-haltigem Cannabis offen gegenüber. Weniger als Droge, eher um die Hanfpflanze aus der Schmuddelecke zu holen und sie in der Medizin einzusetzen.

Hanf-Anbau wird aufwändig

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sagt nichts über die Zukunft des Cannabis-Anbaus. Auf den 177-Seiten wird die Legalisierung in vier Sätzen erwähnt. Diese handeln ausschließlich vom Verkauf und Erwerb der Droge. Auch der Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün in Thüringen spricht sich bisher nur für legalen Cannabis-Konsum aus. Ob der Stoff in Deutschland produziert werden kann oder importiert werden muss, bleibt offen. "Hainich Hanf" ist die Marke von Hanf Industries aus Bad Langensalza, wo Ingenieur Christopher Köhler arbeitet. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Sollte die Bundesregierung auch den Anbau legalisieren, werden Pflanzen mit THC wahrscheinlich nie den blauen Himmel sehen. Und Landwirte werden es schwer haben ins Cannabis-Geschäft einzusteigen. "Wir rechnen mit hohen Sicherheitsmaßnahmen und Investitionssummen, falls wir beim THC-Hanf einsteigen", sagt Christopher Köhler, Vertriebsingenieur bei "Hanf-Industries" aus Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis.

"Hanf-Industries" baut legalen Nutzhanf im großen Stil an. Mit 30 Hektar Fläche gehört die Firma zu den größeren Hanf-Bauern in Thüringen. Die Firma vertreibt ihre Produkte über regionale Shops unter der Marke "Hainich-Hanf". In Thüringen insgesamt haben die landwirtschaftlichen Hanfflächen seit 2019 die 500 Hektar-Marke geknackt. Damit liegt der Thüringer Hanfanbau bereits vor dem Hopfen. Hanf Industries baut Nutzhanf an und verarbeitet die Pflanzen zu Lebensmittel, wie geschälten Hanfsamen. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Stahlbeton und Kameras

Wer wissen will, wie THC-Hanf in Deutschland wahrscheinlich angebaut wird, sollte auf den medizinischen Hanfanbau schauen. Ärzte dürfen Medizinhanf seit 2017 verschreiben. Die Legalisierung wird sich daran orientieren, meint Christopher Köhler. Das bedeutet: dicker Stahlbeton, viele Kameras und Sicherheitspersonal werden diese Hanfplantagen umgeben. Köhler ist sich sicher, ähnliche Sicherheitsstandards werden auch auf zukünftige Cannabis-Landwirte zu kommen.

Medienwirksam startete etwa die kanadische Firma Aphria RX ihre Medizinhanf-Ernte in Schleswig-Holstein in diesem Jahr. Es ist eines von drei lizensierten Unternehmen für medizinisches Cannabis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. In Thüringen gibt es laut Landwirtschaftsministerium bisher noch keine Medizinhanf-Produzenten.

Das Unternehmen Hanf-Industries rechnet im Falle einer Anbau-Legalisierung mit einem Lizenz-System. "Hanf-Produzenten können sich dann um eine Anbaulizenz bewerben. Und diese werden ganz sicher nicht an jeden vergeben", so Christopher Köhler. Auch das Thüringer Landwirtschaftsministerium rechnet mit keinem schnellen Anbau-Boom. Das Ministerium teilte MDR THÜRINGEN mit, dass die staatliche Regulierung und Lizensierung dafür viel zu aufwändig sein werden. Dass nach der Legalisierung plötzlich potente Cannabis-Pflanzen auf Thüringer Äckern blühen, ist demnach höchst unwahrscheinlich.