Einkaufskörbe voller Toilettenpapier, Stoff-Masken in vielen Farben und mit vielen Motiven in einer Vitrine. Dazu das komplette Zubehör für die Produktion von Desinfektionsmitteln. Nur zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie erinnert das Apothekenmuseum in Bad Langensalza an eine neue und schwierige Zeit - auch für Apotheker. "Sie mussten kreativ sein", erklärt der frühere Landespharmazierat Reiner Danz aus Ilmenau.