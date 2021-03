Dass viele der geladenen Gäste zur Feier im Kleinformat in den Schlösschenpark gekommen sind, macht sie überglücklich. Auch Heiko hatte sich gefreut, einige Freunde nach vielen Monaten mal wiedersehen zu können. Eventmanagerin Katja Rudolf ist sicher, dass man auch unter Corona-Bedingungen Hochzeit feiern kann. Man müsse nur die Regel des jeweiligen Landkreises kennen und umsetzen; am besten auf alkoholische Getränke verzichten und eine feste Struktur im Ablauf haben - also auf Spontanität verzichten und nichts dem Zufall überlassen.