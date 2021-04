Der Unstrut-Hainich Kreis testet derzeit an zwei Schulen sogenannte CO2-Ampeln. Die Sensoren messen den Kohlendioxid-Gehalt in der Raumluft. Die Messwerte sollen Rückschlüsse auf den Aerosolgehalt in den Unterrichtsräumen geben. Durch die Anzeige kann genauer bestimmt werden, wann gelüftet werden sollte, so das Landratsamt.