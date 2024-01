Zu Beginn des Protestes sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), dass solche Gedanken in unserem Land keinen Platz haben. Die Menschenwürde werde mit Füßen getreten. Das Gerede, die Tonalität und der Hass fresse sich in die Mitte unserer Gesellschaft, in Freundeskreise und in die Familie und zerreiße das Land. Menschen könnten anderer Meinung und auch gegen die Ampel sein. Aber es gehe nicht, einer Partei wie der AfD hinterherzulaufen, die Bruns als "völkisch" bezeichnete.