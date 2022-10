Mehr als 500 Menschen sind am Montagabend in Bad Langensalza dem zweiten Demo-Aufruf des Bürgermeisters Matthias Reinz (pl) gefolgt.

Seit der ersten Demonstration vor vier Wochen sei viel passiert, aber es habe sich doch so wenig bewegt, sagte Reinz auf dem Neumarkt am Rathaus. Der Krieg in der Ukraine gehe weiter, es würden Waffen geliefert. Die Energiekrise gehe weiter und die Infrastruktur werde von Anschlägen erschüttert.