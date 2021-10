Digitaler Dorfladen 24-Stunden-Markt in Grabe kann gebaut werden

Im Mühlhäuser Ortsteil Grabe kann ein digitaler 24-Stunden-Markt gebaut werden. Der Stadtrat stimmte am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung zu, sich an dem Laden finanziell zu beteiligen. Der Markt kostet 451.000 Euro, die Stadt stemmt davon einen Eigenanteil von 107.000 Euro. Das Land Thüringen fördert den Markt mit 200.000 Euro. Laut der Stadt Mühlhausen kann nun der Bauantrag gestellt werden.

Der erste digitale 24-Stunden-Dorfladen wurde in Thüringen im vergangenen Jahr in Altengottern eröffnet. In weiteren Thüringer Gemeinden entstehen gegenwärtig Läden dieser Art oder sind geplant - so in Kammerforst, Nägelstedt oder Ettersburg. Es gibt aber auch andere Modelle. So nahm Zella in der Rhön kürzlich die erste Hürde für einen 24-Stunden-Dorfladen, der nach dem Genossenschaftsprinzip funktioniert. Das Geschäftsmodell stammt vom Bremer Handelsunternehmen Enso.