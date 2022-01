Neue Holzbohlen für das Viadukt und Reparaturen am rostigen Metallgeländer: Der Kanonenbahnverein Lengenfeld unterm Stein fiebert der neue Saison entgegen. Die soll beginnen, wenn es das Wetter zulässt, und an alte Zeiten anknüpfen. Wegen Corona und der gesperrten Hauptattraktion, dem Viadukt, sind im Vorjahr nur 12.000 Fahrgäste gezählt worden. In den Jahren vor Corona buchten etwa doppelt so viele Menschen eine Draisinen- oder Kanonenbahn-Fahrt auf einer der Strecken zwischen Lengenfeld unterm Stein, Geismar, Küllstedt und Dingelstädt.

Nur für Schwindelfreie: Der Lengenfelder Viadukt gilt als Hauptattraktion des Streckennetzes. Bildrechte: MDR/Claudia Götze