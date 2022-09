Nach einem Drohbrief an einen Polizisten muss eine 21-jährige Erzieherin aus dem Unstrut-Hainich-Kreis 750 Euro Strafe zahlen. Der Mann sollte 46 Millionen Euro auf ein Konto in Malta einzahlen.

Das Amtsgericht Mühlhausen hat die gelernte Erzieherin wegen versuchter Nötigung und versuchter Erpressung verurteilt. Laut Urteil hat die Angeklagte im April in einem Brief einen Ermittler der Kriminalpolizei Nordhausen aufgefordert, 46 Millionen Euro auf ein Konto in Malta zu überweisen. In dem in der Reichsbürger-Szene üblichen Schreiben ist unter anderem auch mit einem Eintrag ins internationale Schuldnerverzeichnis gedroht worden.