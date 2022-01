Nicht selten sind Bauschutt, Autoreifen oder Sperrgut in Gewässern zu finden. Das Entsorgen von Müll in Gewässern ist illegal und gefährlich. Es kann nicht nur Abflussprobleme geben, auch Schadstoffe gelangen so ins Wasser. Anhand der Bilder können auch ordnungsrechtliche Konsequenzen eingeleitet werden. Bereits in der Vorwoche wurde die Unstrut im Abschnitt zwischen Altengottern und Merxleben in ersten Tests überflogen.