Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat beim niedersächsischen Landtagsabgeordneten Thomas Ehbrecht (CDU) eine Hausdurchsuchung durchführen lassen. Sie geht nach eigenen Angaben dem Verdacht der Steuerhinterziehung nach. Auch die Räume einer Firma in Heiligenstadt wurden durchsucht.

Der in Gieboldehausen im Landkreis Göttingen wohnende Thomas Ehbrecht ist als Unternehmer auch im thüringischen Eichsfeld tätig. Er betreibt dort eine Firma für Zaun- und Sicherheitssysteme und ist an einer Firma für Getränkeproduktion beteiligt. Zudem ist er nach Angaben seines Firmenprofils auch in der Alten- und Tagespflege sowie als Immobilieninvestor aktiv. Sein Anwalt sagte dem Norddeutschen Rundfunk (NDR), durch die Aufhebung der Immunität sei die Durchsuchung erwartbar gewesen. Man sei im Gespräch mit den Finanzbehörden.