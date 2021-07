Am Sonntag ist ein 54-jähriger Urlauber aus Thüringen beim Baden in der Ostsee ums Leben gekommen. Laut Polizei habe eine Frau seine Notlage gesehen und Helfer alarmiert. Drei Männer schwammen hinaus, konnten den 54-Jährigen aus Mühlhausen aber nicht erreichen und gerieten selbst in Not.

Die Feuerwehr konnte die drei Helfer mit Schlauchbooten retten. Für den Thüringer kam die Hilfe zu spät. (Symbolbild) Bildrechte: dpa