Für das neue Erwachsenenhospiz "Evelyn" in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) sind mehr als 250.000 Euro Spenden gesammelt worden. Wie Oskar Mikulik vom Förderverein MDR THÜRINGEN sagte, erreicht der Hospizgedanke offenbar immer mehr Menschen. Bei Benefizveranstalltungen wie Radeln, Wandern oder Konzerten sei das Interesse riesig. Der Baustart für das erste Erwachsenenhospiz in Mühlhausen sei im September geplant.

An dieser Stelle soll das neue Hospiz gebaut werden. Bildrechte: Claudia Götze

Das Ökumenische Hainich Klinikum baut das neue Haus auf seinem Gelände in Pfafferode. Der Mühlhäuser Stadtrat hatte im Februar den Plänen zugestimmt, das Klinikgelände um eine Fläche von 23.000 Quadratmeter zu erweitern. Die Diakonie Doppelpunkt wird das Hospiz betreiben. Der Mühlhäuser Verein "For Life" sammelt Spenden, um die Ausstattung zu verbessern. Todkranke Menschen in Nordthüringen müssen derzeit nach Bad Berka, Erfurt, Kassel oder Göttingen ausweichen.