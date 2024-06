Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um einem oder mehreren Feuerteufeln auf die Spur zu kommen, die für einen Schaden in sechsstelliger Summe verantwortlich sind. Laut Ermittlerangaben sind am 22. April kurz nach 23:00 Uhr mehrere Fahrzeuge in der Tiefgarage in der Jakobistraße in Mühlhausen in Brand gesetzt worden.