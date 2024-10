Aufgrund des langen Tatzeitraums sei schwierig zu rekonstruieren, ob Fahrzeuge am Ort Spuren hinterlassen haben könnten. Im Dunklen läge auch, wie oft zugeschlagen wurde, ob die Tiere einzeln oder gesammelt abtransportiert wurden. Vorstellbar sei auch, dass "sich organisierte Gruppen dann an dem Diebstahl beteiligt haben", so Clemen. Was die Ermittler wissen: Die gestohlenen Schafe haben einen Wert von rund 10.000 Euro. Die Tiere hatten Marken im Ohr, mit einem Code, der die Herkunft der Schafe belegt. Diese wurden vermutlich entsorgt. Werden sie irgendwo entdeckt, könnten sie auch Anhaltspunkte für die Polizei sein.