Die Deckenbalken des denkmalgeschützten Hauses sind so angebracht, dass nur Fahrzeuge bis maximal zwei Metern Höhe die enge Straße passieren können. Das Haus ist das älteste Fachwerkhaus der Stadt und wird gerade zum Museum umgebaut. Das ist das Herzensprojekt eines aus dem Ort stammenden Maurermeisters, der seit vielen Jahren bereits Erfahrungen in der Denkmalpflege sammeln konnte. Der materielle Schaden an dem denkmalgeschützten Gebäude als auch der ideelle sind laut Polizeiangaben immens.